Gazi Aydın’ın siper ettiği göğsüne madalyası takıldı

Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, 45 sene önce Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve gazilik unvanını hak eden Mehmet Aydın’a (67) madalyasını takdim etti. Aydın, “Vatanımız için o gün nasıl ölüme gittiysem, aynı enerji ve imanla bugün de giderim” dedi.Kıbrıs Barış Harekatı’na katılan ve gazi olan Mehmet Aydın (67), gazilik madalyasını almanın gururunu yaşadı. Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı tarafından madalyanın takdim edildiği törende Karasu Askerlik Şubesi Başkan Vekili Per. Asb. Üçvş. Halis Özcan ve Karasu Sosyal Hizmetler Merkezi Müdürü Metin Yıldırım da hazır bulundu. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı tarafından gönderilen Milli Mücadele Madalyası ve Beratı’nı Gazi Mehmet Aydın’a vermekten büyük gurur duyduğunu belirten Karasu Kaymakamı Dr. Ahmet Naci Helvacı, “Türk milletini, diğer milletlerden ayıran en önemli vasfı, başta vatan olmak üzere gösterdikleri fedakarlıklardır” dedi.

Dr. Helvacı, “Devletimiz, baş tacımız olan gazilerimizin hem onore edilmesi anlamında hem de sosyal ihtiyaçlarının yerine getirilmesi anlamında gerekli adımları atmaktadır. Mehmet Aydın ve tüm gazilerimize şükran borçluyuz” diye konuştu.45 yıl sonra büyük gurur yaşadığını belirten Gazi Mehmet Aydın ise, “Genç yaşımızda, vatanımız için nasıl ölüme gitmekten kaçınmadıysak, bugün de aynı enerjiyle, aynı iman gücüyle yine canımızı seve seve vermeye hazırız. Biz, son nefesimize kadar vatanımızın bekçisi olacağız” şeklinde konuştu.

Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2021, 16:15