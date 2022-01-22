banner4556

Gece boyu karla mücadele çalışması yapıldı

banner4336

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

Gece boyu karla mücadele çalışması yapıldı
banner4582

Sakarya genelinde etkili olan kar yağışı sonrasında Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan ilçede yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi.

banner4575

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarılar sonrasında dün akşam saatlerinde başlayan kar etkisini göstermeye devam ediyor. Akyazı ilçesinde yoğunlaşan kar yağışının ardından harekete geçen Akyazı Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde karla mücadele için greyderlerle yol açma, kar küreme, kar temizliği çalışmalarına hızla başladı. Bu doğrultuda Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Akyazı Belediye Başkanı Bilal Soykan, Beldibi ve Dokurcun mahallelerindeki kar küreme ve yol açma çalışmalarını jandarma ekipleri ile birlikte yerinde inceledi. Kar yağışının ardından oluşabilecek her türlü ulaşım sorununu ortadan kaldırmak, trafiğin rahatlamasını sağlamak amacıyla harekete geçen ekiplerin, kar temizleme çalışmalarına aralıksız devam ettiği öğrenildi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
İDDEF’ten Afganistan’a yardım seferberliği
İDDEF’ten Afganistan’a yardım seferberliği
  1. GENEL

banner3841

banner4586

banner4578

banner4321