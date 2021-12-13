Halit Evin’in ismi o caddede yaşayacak

Sakarya’ya önemli hizmetleri olan merhum iş adamı Halit Evin’in ismi Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda alınan kararla Serdivan’da ki Sanayi Caddesi’ne verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Meclis Toplantısı’nda, vefa örneği teşkil edecek bir karar alındı. Başkan Ekrem Yüce ve şehrin önde gelen isimlerinin gündeme getirmesiyle birlikte Sakarya’ya birçok hayır yapan merhum iş adamı Halit Evin’in isminin caddeye verilmesini kapsayan karar mecliste kabul edildi. Kararın kabulüyle birlikte Serdivan İstiklal Mahallesi’nde bulunan Sanayi Caddesi’nin ismi, Halit Evin Caddesi olarak değiştirildi.

Başkan Ekrem Yüce, “Sakarya’mıza birbirinden güzel hizmetler bırakan, ihtiyaç sahiplerinin ağabeyi olan Halit Evin için alınan bu karardan gurur duyduk. Ağabeyimiz eğitimde, sağlıkta ve birçok alanda sadaka-i cariye ile sevabı ırmak gibi akmaya devam eden hayırlar yaptı şehrimize. Biz de bir vefa örneği olarak kendisinin ismini caddemize verdik. Hayırlı olsun” dedi.