banner4556

Hastalığını yenmek için başladığı yüzmede Dünya Şampiyonluğu için kulaç atacak

banner4336

Doğuştan hafif düzeyde gelişim geriliği ve hiperaktivite rahatsızlığı olan Sakaryalı milli yüzücü Ahmet Mintaz, Fransa’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Hastalığını yenmek için başladığı yüzmede Dünya Şampiyonluğu için kulaç atacak
banner3909
banner4558

Doğuştan hafif düzeyde gelişim geriliği ve hiperaktivite rahatsızlığı olan Sakaryalı milli yüzücü Ahmet Mintaz, Fransa’da düzenlenecek olan dünya şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek.

Hastalıklarıyla doğumunda tanışan, uzun süre ağır ilaçlar kullanmak zorunda kalan ve hastalığını yenmek için yüzme sporuna başlayan Ahmet Mintaz, 2 kez Avrupa şampiyonu olduktan sonra dünya şampiyonasına gitmeye hak kazandı. Bu doğrultuda Mintaz, Fransa’nın Montluçon şehrinde düzenlenen VİRTUS Dünya Yüzme Şampiyonasında Türkiye’yi temsil edecek. Pandemi sebebiyle ertelenen şampiyona Fransa’da 1 hafta sürecek ve Ahmet Mintaz madalya alabilmek için diğer ülkelerin sporcularıyla birlikte kulaç atacak. Konuya ilişkin olarak Mintaz’ın antrenör Bülent Demirbaş ise, “Bu güne kadar VİRTUS federasyonunun düzenlediği yüzme yarışlarında Avrupa şampiyonu olarak döndük Ahmet’in dünya şampiyonasında da başarılı olacağına inanıyorum” dedi.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği...
Aşırı yüklü kamyonun E-5 karayolunda ilerlediği...
  1. ASAYİŞ

banner4390

banner4349

banner3841