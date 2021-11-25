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İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den şehit ailesine ziyaret

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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakaryalı şehit Piyade Er Selim Gedik’in ailesine ziyarette bulundu.

İçişleri Bakan Yardımcısı İnce’den şehit ailesine ziyaret
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İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Sakaryalı şehit Piyade Er Selim Gedik’in ailesine ziyarette bulundu.

19 Ocak tarihinde Hakkari Derecik bölgesinde teröristler tarafından döşenen el yapımı patlayıcının infilak etmesi neticesinde ağır yaralanan 21 yaşındaki Piyade Er Selim Gedik, kaldırıldığı hastanede şehit olmuştu. İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce ve Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, şehit Gedik’in Sakarya’nın Karapürçek’te yaşayan ailesini ziyaret etti. Duaların okunarak, taziyelerin iletildiği ziyarette şehit ailesine bayrak ve Kur’an-ı Kerim takdim edildi.

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