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İki farklı tiyatro oyunu izleyici ile buluşacak

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Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenecek olan Ali Baba müzikali ve monolog tiyatro gösterisi izleyicilerle buluşacak.

İki farklı tiyatro oyunu izleyici ile buluşacak

Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu tarafından sergilenecek olan Ali Baba müzikali ve monolog tiyatro gösterisi izleyicilerle buluşacak.

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Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu tarafından hazırlanan iki farklı tiyatro oyunu izleyici ile buluşacak. Belediye Başkanı Bilal Soykan’ın gençlerin çok yönlü eğitimine olan ilgisi ile oluşturulan Akyazı Belediyesi Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu iki yeni oyunla seyircinin karşısına çıkacak. Akyazılı öğrencilerin sanatla tanışmasını sağlayan Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı ‘Ali Baba Müzikali’ 2 Ocak Pazar günü Sosyal Gelişim Merkezi’nde saat 13.00 ve 15.00 seansları ile ilk gösterimini gerçekleştirecek. Yine Sokaktan Sanata Tiyatro Topluluğu’nun hazırladığı monolog tiyatro gösterisi de aynı gün saat 19.00’da sanatseverlerle buluşacak. Konuya ilişkin yapılan açıklamada ise biletleri ücretsiz olan tiyatro gösterilerine tüm ilçe halkı davet edildi.

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