İl Emniyet Müdürü, yılbaşı denetimlerini yerinde inceledi

Sakarya Emniyet Müdürü, yılbaşında güvenliği ve huzuru sağlamak adına gerçekleştirilen denetimleri yerinde inceledi.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü, kent genelinde asayiş ve trafik tedbirleri kapsamında şehrin huzuru ile güvenliğini sağlamak için önlemler aldı. Bu doğrultuda yılbaşında ekipler, sorumluluk bölgeleri içinde 231 ekip ile bin 881 personelle denetim gerçekleştiriyor. Bu tedbirlerin etkinliğini artırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla İl Emniyet Müdürü Fatih Kaya, Emniyet Müdür yardımcıları ve şube müdürleri ile birlikte ekiplerin gerçekleştirdikleri denetimleri yerinde inceleyerek personelin yeni yılını kutladı. Ayrıca Kaya, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi’ni (KGYS) ziyaret ederek şehirdeki anlık gelişmeleri yakından inceledi.