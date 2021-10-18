İlçenin ayva figürüne taşlı saldırı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve ilçesine yapılan ayva figürü, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlandı. Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.

İlçenin ayva figürüne taşlı saldırı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve ilçesine yapılan ayva figürü, kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlandı. Polis, konuya ilişkin inceleme başlattı.

Alınan bilgiye göre, Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Geyve ilçesine yapılan ayva figürüne kimliği belirsiz kişi veya kişiler tarafından taşlı saldırı gerçekleştirildi. Taşlı saldırıda, ayva figürünün led ışıklı bölümü zarar görürken, Geyve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri olayı gerçekleştiren kişi veya kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

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