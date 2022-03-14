İslamiyet Öncesi Türkler AKM’de konuşulacak

Sakarya Büyükşehir Kültür ve Sanat Etkinlikleri kapsamında Yeditepe Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Taşağıl, “İslamiyet Öncesi Türkler” isimli konferansta vatandaşlarla bir araya gelecek. 15 Mart Salı günü AKM’de gerçekleştirilecek etkinliğe tüm kültür ve sanata ilgi duyanlar davet edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültür ve sanat dolu programları kapsamında vatandaşları birbirinden kıymetli konferans, söyleşi, tiyatro ve film gösterimi gibi etkinliklerle buluşturmaya devam ediyor. Mart ayı takvimi kapsamında Yeditepe Üniversitesi’nde görevli Prof. Dr. Ahmet Taşağıl’ın konuşmacı olarak katılacağı konferansta İslamiyet Öncesi Türkler konuşulacak. 15 Mart Salı günü AKM’de gerçekleştirilecek programa tarihe ve İslamiyet öncesi Türk dünyasında yaşananlara ilgisi olan herkes davet edildi.

Etkinlikle ilgili Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Vatandaşlarımızı kültür ve sanat alanında uzman ve birbirinden değerli isimlerle buluşturmaya devam ediyoruz. Bizi geçmişe götürerek atalarımızın, dedelerimizin tarihte neler yaşadığına şahitlik edeceğimiz konferansa da tarihe ilgisi olan vatandaşlarımızı davet ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.