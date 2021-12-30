İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, OKM’de anıldı

İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy, Orhangazi Kültür Merkezi’nde anıldı.

Adapazarı Belediyesi aralık ayı kültür sanat etkinlikleri kapsamında İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy Orhangazi Kültür Merkezi’nde anıldı. Akif’in Torunu Selma Ersoy Argon’un konuşmacı olarak katıldığı program katılımcılar tarafından yoğun ilgi gördü.

“Gençlerin dedeme olan ilgisi ve merakı beni çok mutlu ediyor”

Mehmet Akif Ersoy’un gençlere çok değer verdiğinin altını çizen Selma Ersoy Argon, “Gençlerin dedeme olan ilgisi ve merakı beni çok mutlu ediyor. Asımın Nesli şiiriyle dedem Akif adeta bir gençlik tarifinde bulunmuştur ve yüzünü gençlere dönmüştür. O gençlikten, bir insanda olması gereken tüm erdemlere bürünmüş olan, duruşu ve ahlakıyla örnek bir genç olarak bahsetmiştir. İşte bu gençlerin fitne ve fesattan uzak durması, ilim ve irfanla hemhal olması gerekiyor. Eğer sizler ilim ve irfanla kuşanırsanız bu ülke daima bağımsızlığını koruyacaktır” dedi.

“Asım bir gençlik sembolüdür”

Akif’in şiirinde geçen Asım’ın gençliğin bir sembolü olduğunu vurgulayan Ersoy, “Asım, ilim ve fen üzerine eğitim almıştır. Sizler de Asımlar olarak yetişeceksiniz. Asım deyince aklınıza sadece erkekler gelmesin, Asım bir gençlik sembolüdür. Hepiniz Asımsınız. Vatanı için canını verebilecek, icabında şiddete başvurmadan ilim ve fenle vatanını yükseklere götürecek bir simgedir Asım. Belki Asım olmak zordur ama bu vatan için her şeye değer” diye konuştu.