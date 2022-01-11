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Jandarma ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesi için yaylada denetim yapacak

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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası’nda çevreye verilen zararın önlenmesi için jandarma ekipleri bölgede görev yapmaya başladı.

Jandarma ekipleri, çevre kirliliğinin önlenmesi için yaylada denetim yapacak
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Sakarya’nın Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası’nda çevreye verilen zararın önlenmesi için jandarma ekipleri bölgede görev yapmaya başladı.

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Sapanca ilçesinde bulunan Soğucak Yaylası’na gelen vatandaşların çevreyi kirletmesi ve verdikleri zarar sonrasında Soğucak Yaylası Koruma, Kollama ve Kalkındırma Derneği üyeleri, Vali Çetin Oktay Kaldırım ve Sapanca Kaymakamı Abdürrezzak Canpolat ile görüşme sağladı. Gerçekleşen görüşme sonrasında Sapanca İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler yaylada görev yapmaya başladı.

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