Kadın hastalıkları ve doğum uzmanı, gebe kalamama sorunu ile alakalı bilgilendirdi

Hamile kalamayan kadınlar hakkında bilgiler veren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hamiyet Numanoğlu, “Sigara içiminin, fazla miktarda çay ve kahve tüketiminin, stres düzeyinin, düzenli cinsel birliktelik gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının sorgulanması gerek” dedi.

Gebe kalamama, ülkemizde ve dünyada sağlıksal olmanın yanı sıra sosyal olarakta ilgi gören konuların başında yer alıyor. İnfertilite (gebe kalamama sorunu), çeşitli fiziksel sebepler ve bu sorunların yanı sıra ruhsal sebeplerle yaşanıyor. Bu kapsamda Özel Adatıp Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Hamiyet Numanoğlu, gebe kalamama ilgili bilgiler verdi. Hastaların, sigara içiminin, fazla miktarda çay ve kahve tüketiminin, stres düzeyinin, düzenli cinsel birliktelik gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının sorgulanmasının gerektiğini belirten Numanoğlu, bu durumlardan sonra yumurtlama varlığı, tüplerin açıklığı, rahim anatomisi, sperm sayısı ve hareketliliği testlerine bakılmasını gerektiğini aktardı.

Sigara, çay ve kahve tüketimi gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının sorgulanması gerek

Gebe kalamama ile ilgili bilgiler aktaran Op. Dr. Hamiyet Numanoğlu, “Hastaların değerlendirmesinde zamanlama önemlidir. 35 yaşından genç kadınlarda, düzenli ve korunmaksızın ilişkiye rağmen 12 ay, 35-40 yaş arasındaki kadınlarda ise 6 ay korunmamaya rağmen gebelik olmazsa infertilite değerlendirmesi başlamalıdır. Kadın yaşı 40 ve üzerindeyse, yaştan bağımsız adet düzensizliği varsa yumurtalık veya tüplerden geçirilmiş ameliyat hikayesi varsa, erkek hastada testislerden geçirilmiş ameliyat hikayesi varsa veya çiftlerden birinde kemoterapi, radyoterapi hikayesi varsa değerlendirme için beklenilmez ve hemen araştırma başlatılır. Hastaların, sigara içiminin, fazla miktarda çay ve kahve tüketiminin, stres düzeyinin, düzenli cinsel birliktelik gibi yaşam tarzı alışkanlıklarının sorgulanmasının gerek. Bu sorgulamadan sonra her çiftte araştırılması gerekenler ise yumurtlama varlığı, tüplerin açıklığı, rahim anatomisi, sperm sayısı ve hareketliliği. Burada standart olarak herkesten istenen testlerin yanı sıra kişisel bazda saptanan muayene bulgularıyla tespit edilen durumlara göre istenen testler de mevcuttur. Bu sonuçlar çiftlere göre değerlendirilip, karar verilip, kişiselleştirilmiş tedaviler uygulanır. Bunların sonucunda tedavide yumurta uyarıcı ilaçlarla birlikte bazen zamanlı cinsel ilişki tavsiye edilir, bazen aşılama, bazen de tüp bebek tedavisi seçenek olarak kullanılır” dedi.

AMH testi istenen bir kadında, yumurta rezervinin azaldığını söyleyebiliriz

Son zamanlarda popüler olan Anti-Mullerian Hormonu (AMH) testlerine de değinen Op. Dr. Hamiyet Numanoğlu, “Herhangi bir sebepten dolayı AMH testi istenen bir kadında AMH değeri referans aralığına göre, değer düşük ise yumurta rezervinin azaldığını söyleyebiliriz. AMH değeriniz düşük ve gebe kalmayı hiç denemediyseniz (infertil değilseniz) bu değere bakarak doğurganlığınızı, ne zaman gebe kalabileceğinizi söyleyemeyiz. AMH daha çok tüp bebek tedavisi gören bir kadında az, normal veya fazla yumurta elde edip edemeyeceğimizi tahmin ettirmektedir” diye konuştu.