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Kağıda aktarılan fikirler, öğrencilerin ellerinde hayat buldu

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Sakarya’da kağıtlara aktardıkları fikirlerini tasarıma dönüştüren öğrenciler için ‘Tasarım Atölyesi Sergisi’ açıldı.

Kağıda aktarılan fikirler, öğrencilerin ellerinde hayat buldu
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Sakarya’da kağıtlara aktardıkları fikirlerini tasarıma dönüştüren öğrenciler için ‘Tasarım Atölyesi Sergisi’ açıldı.

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Altınküre Okulları Teknokent Koleji Makine ve Tasarım Teknolojileri bölümü 10. Sınıf öğrencilerinin tasarım atölyesi dersinde 1 dönemde öğrendiklerini tasarım haline getirdikleri ürünler sergilendi. ‘Tasarım Atölyesi Sergisi’ adı altında sergilenen ürünler öğretmenler ve öğrenciler tarafından büyük ilgi görürken okulun yönetim kurulu başkanı Ahmet Sakarya, öğrencileri tebrik etti. Altınküre Okulları Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Sakarya “Öğrencilerimizin 1. dönemde hazırlamış oldukları emeklerinin sergilendiği bu özel günde onlar ile birlikte o heyecanı paylaşan ve katılım sağlayan tüm öğretmen, veli ve öğrencilerimize teşekkür eder, öğrencilerimize başarılarının devamını dilerim” dedi.

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