Kar sebebiyle kapanan 63 mahalledeki okul yolları açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri, kar yağışının yoğun şekilde etkili olduğu Akyazı, Kocaali, Hendek, Geyve, Pamukova ve Taraklı ilçelerinde toplam 63 mahallede taşımalı eğitim için okul yollarını açtı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin karla mücadele ekipleri, kentin yüksek ilçelerinde 24 nöbet tutuyor. Geçtiğimiz günlerde sıcaklıkların düşmesiyle birlikte zirvelerde başlayan kar yağışı, ekipleri teyakkuza geçirdi. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi’ne bağlı karla mücadele personeli ve araçlar, yeniden kar nöbetine geçti. İlk, orta ve lise düzeyinde taşımalı eğitim modelinin uygulandığı kırsal bölgeler için araçları ile personeli görevlendiren büyükşehir, okullara giden tüm yolları açıyor. Ekipler, bu yollarda gün içinde rutin olarak kar küreme çalışması yapıyor. Son rapora göre, Akyazı, Kocaali, Hendek, Geyve, Pamukova ve Taraklı olmak üzere 6 ilçedeki 63 mahallenin ulaşım yolu ve okul yollarında küreme faaliyeti yapıldı. Yağışın şiddetli olduğu mahallelerde şu ana kadar ulaşıma kapanan yol olmadı.