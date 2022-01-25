Kar sebebiyle kapanan yollar açıldı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, 88 personel ve 52 araçla gerçekleştirdiği karla mücadelede 58 mahallenin yolunu açtıklarını ve kent genelinde kapalı yolun kalmadığını belirtti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, karla mücadele çalışmalarına ara vermeden devam ediyor. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi (Yol Bak) ekipleri, kentin dört bir yanında kar küreme ve tuzlama işlemi yapıyor. Açıklanan 24 saatlik kar rapora göre, yoğun ve şiddetli devam eden yağışlar sonrası ulaşıma kapanan 58 mahalle yolu açıldı. Kent merkezi ve 16 ilçede ulaşımın aksamaması için 24 saat boyunca nöbetini sürdüren ekipler mağduriyeti önlemek için gayretle çalışıyor.

Yol Bak’tan yapılan açıklamada, “Sakarya’yı ve Marmara bölgesini etkisi altına alan yoğun kar yağışı, hayatı olumsuz etkilemiştir. Tüm birimlerimizle birlikte acil durumlara karşı hazırladığımız planları devreye alıp, şehirde hayatı olumsuz etkileyecek her türlü duruma müdahale ediyoruz. Son 24 saatte kapalı olduğu ihbarını aldığımız 58 mahalle yolunu ulaşıma açtık. 88 personel ve 52 araçla kar nöbetimizi 24 saat sürdürüyoruz. Vatandaşımızın mağduriyet yaşamaması için tüm ihtimallerini göz önünde bulunduruyor ve meteorolojik raporları yakından takip ediyoruz” denildi.