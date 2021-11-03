Karaciğer kisti olan hasta aynı gün tedavi edilip evine gönderildi

Sakarya’da karaciğer kisti ön tanısıyla hastaneye başvuran 14 yaşındaki genç, girişimsel radyoloji işlemi ile aynı gün tedavi edilerek taburcu edildi.

Özel Adatıp Hastanesi Radyoloji ve Girişimsel Radyoloji Uzmanı Dr. Ümit İpeksoy tarafından 14 yaşındaki hastaya yapılan tetkikler ve muayene sonrasında, karaciğerde yerleşen, kedi ve köpek gibi hayvanlardan bulaşan, "hidatik kist" adı verilen, büyüyebilen ve yayılabilen bir tür kist olduğuna karar verildi. Girişimsel radyoloji işlemi ile tedavi altına alınan 14 yaşındaki genç, aynı gün hastaneden taburcu edildi. Konuya ilişkin konuşan Uzm. Dr. Ümit İpeksoy, vücut içerisindeki pek çok kitle, kist, tümör ve apse tedavilerinde, damar tıkanıklıkları ile anevrizma denilen damar balonlaşmalarında, varislerde, doku ve organlardan yapılacak hemen hemen her türlü biyopsilerde girişimsel radyoloji ile cerrahi girişimlere gerek kalmadan, tıbbi işlemlerin yapılabildiğini aktardı.

Hastanın kistinin birinci evre olarak ölçüldüğünü söyleyen Uzm. Dr. Ümit İpeksoy, "Çocuk cerrahisi uzmanımızla beraber yaptığımız değerlendirme sonrası, genç hastamızdaki kistin ameliyatla alınması yerine, girişimsel radyoloji tarafından tedavisine karar verdik. Anjio cihazı ve ultrasonografi rehberliğinde, ciltten yapılan lokal bir anestezi ile kist içerisine girildi, safra yolları ile ilişkisi olmadığı görüldü, kist temizlendi ve hasta tedaviden birkaç saat sonra evine gönderilerek takibe alındı" dedi.