Karasu’da 2021 yılında 723 kişi vefat etti

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün 2021 cenaze verileri açıklandı. 2020 yılında Karasu’da vefat eden ve mahalle mezarlıklarına defnedilen sayısı 582 iken 2021 yılında bu sayı 723’e yükseldi. Geçen yıla oranla ilçedeki cenaze sayısında yaklaşık yüzde 20’lik bir artış oldu.

Karasu’da 2021 yılında hayatını kaybeden ve Karasu’da defnedilen vatandaş sayıları açıklandı. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü’nün verilerine göre 2020 yılında Karasu’da 582 vatandaş vefat etmişti. Bu sayı yüzde 20’lik artış gösterdi ve 2021 yılında Karasu’da vefat edenlerin sayısı 723’e yükseldi. Verilere bakıldığında ilçede vefat sayısının en fazla olduğu mahalle, 112 kişinin vefatıyla Aziziye Mahallesi oldu. En düşük vefat sayısı ise, birer kişinin vefatıyla Camitepe ve Kancalar Mahallesi oldu.