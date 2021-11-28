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Karatede Balkan Şampiyonası 3’üncüsü Sakarya’dan

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonasında 3’üncü oldu.

Karatede Balkan Şampiyonası 3’üncüsü Sakarya’dan
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, Hırvatistan’da düzenlenen Ümit, Genç ve 21 Yaş Altı Balkan Karate Şampiyonasında 3’üncü oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü Karate Takımı sporcusu Abdülkerim Balıkçıoğlu, 26-28 Kasım tarihlerinde Hırvatistan’ın Rijeka şehrinde gerçekleştirilen Ümit, Genç ve U-21 Balkan Karate Şampiyonasında 3’üncü oldu. Genç karateci, 1’inci turda Slovenyalı rakibini 6-0’la geçti. Balıkçıoğlu, Bosnalı rakibine 4-1 mağlup olmasının ardından üçüncülük maçında karşılaştığı diğer Bosnalı sporcuyu 9-1 yenerek şampiyonayı 3’üncülükle tamamladı. Büyükşehir Belediyespor Kulübünden yapılan açıklamada, “Şampiyonayı başarıyla tamamlayan Abdülkerim Balıkçıoğlu’nu tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyoruz” denildi.

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