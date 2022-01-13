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Karla kaplı yolda mahsur kalan 4 kişilik aile jandarma tarafından kurtarıldı

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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan bir otomobil jandarma ekiplerince kurtarıldı.

Karla kaplı yolda mahsur kalan 4 kişilik aile jandarma tarafından kurtarıldı
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Sakarya’nın Taraklı ilçesinde etkisini gösteren yoğun kar yağışı sebebiyle yolda kalan bir otomobil jandarma ekiplerince kurtarıldı.

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün yaptığı uyarı sonrasında Sakarya’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor. Etkili olan kar yağışı sebebiyle Taraklı ilçesi Akçapınar Mahallesi mevkiinde otomobilde bulunan 4 kişi yolda mahsur kaldı. Aynı aileden oldukları öğrenen 4 kişi durumu jandarma ekiplerine bildirdi. İhbarın üzerine harekete geçen ekipler, karayolları ekipleriyle çalışma gerçekleştirerek kar küreme aracıyla mahsur kalan vatandaşları kurtardı.

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