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Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı

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Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

Kayganlaşan yolda kontrolden çıkan otomobil bariyerlere çarptı
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Sakarya’nın Erenler ilçesi D-100 karayolunda yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarparak durabildi.

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Kaza, D-100 karayolu Erenler ilçesi Hasanbey mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinde ilerlemekte olan A.Y. idaresindeki 74 DM 836 plakalı Ford marka otomobil, yağış sebebi ile kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıktı. Kontrolden çıkarak savrulan otomobil, bariyerlere çarparak durabildi. Herhangi bir yaralananın olmadığı kazada otomobilde maddi hasar meydana geldi.

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