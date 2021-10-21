Kediler bu projeyle daha güvende

Sakarya Büyükşehir Belediyesi sokak hayvanları için şehrin muhtelif noktalarında kedi evlerini hayata geçirdi. Kedilerin sokakta daha güvende olacağı kedi evlerinde ayrıca sokak canlılarının kış mevsiminin sert hava koşullarından da etkilenmemesi amaçlanıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü kedilerin kendilerini güvende hissedebilecekleri kedi evlerini hayata geçirdi. Tek seferde 26 kediye ev sahipliği yapabilen kedi sığınma evleri il olarak Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı’na monte edilirken, ihtiyaç halinde şehir genelinde yaygınlaştırılacak.

Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, “Can dostlarımızı kış mevsiminin sert hava koşullarından ve şehrin trafiğinden korumak adına Kedi Evleri’ni hayata geçirdik. Pilot bölge olarak Millet Bahçesi ve Aziz Duran Parkı’nı seçtiğimiz projede kedilerimizin kendilerini güvende hissetmesini amaçlıyoruz. Belli periyotlarla temizliğini gerçekleştireceğimiz sığınma evlerine kediler serbest olarak girip çıkabilecekler. Kedi sığınma evleri diğer hayvanların içeriye girip kedilere zarar vermesini engellemek üzere dizayn edildi. Bunun yanı sıra ahşaptan imal edilen sığınma evleri parkın dokusuna da uyum sağlıyor” denildi.