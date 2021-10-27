Kocaali’ye 32 kilometrelik beton yol

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, beton yol çalışmaları ile şehrin kuzey kesiminde sürücü ve yaya güvenliği için olumsuzluklara yol açabilecek caddeleri yeniliyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehrin kuzey kesiminde bulunan Kocaali ilçesinde başlattığı yol yenileme çalışmaları ile bölgeyi modern yol güzergahlarıyla buluşturuyor. Öncelikli olarak Yalpankaya, Küplük, Açmabaşı ve Karapelit mahallelerinde başlatılan çalışmalar neticesinde 22 kilometrelik güzergahın 19 bin 500 metresi Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekiplerce yenilendi. Önümüzdeki hafta tamamlanması planlanan güzergahın ardından ekipler Kocaali’de çalışmalarına aralık vermeden devam edecek.

Kogukpelit, Çukurköy ve Şerbetpınarı mahallerinde başlatılacak çalışmalar kapsamında 10 kilometrelik güzergah yenilenerek vatandaşların hizmetine sunulacak. Çalışmaların tümü tamamlandığında ise Kocaali ilçesi 32 kilometre uzunluğunda yenilenmiş beton yol güzergahına kavuşacak.