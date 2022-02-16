banner4556

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı

banner4664

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kontrolden çıkan otomobil elektrik direğine çarptı: 1 yaralı
banner4581

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki direğe çarpması neticesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

banner4336

Kaza, Kaynarca ilçesi Merkez Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kaynarca’dan Adapazarı istikametine doğru seyir halinde olan B.A. idaresindeki 54 LC 096 plakalı Renault marka otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıktı. Savrulan otomobil yol kenarındaki elektrik direğine çarparak durabildi. Kazada yaralanan sürücü olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince yapılan müdahalesi sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, konu ile ilgili inceleme başlatıldı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Borsa ilk yarıda yükseldi
Borsa ilk yarıda yükseldi
  1. EKONOMİ

banner3841

banner4665

banner4578

banner4321

banner4666