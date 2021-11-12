Minik öğrencilere ‘Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi

Sakarya’da AFAD İl Müdürlüğü tarafından Altınküre Okulları Anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine, erken yaşlardan itibaren farkındalık ve bilinç oluşturma, afet risklerine karşı temel davranış ve becerilerini kazandırmaya yönelik ’Afet Farkındalık Eğitimi’ verildi.

İçişleri Bakanlığı 2021 afet eğitimi yılı çalışmaları kapsamında, AFAD eğitim uzmanlarınca Altınküre Okulları Anasınıfı ve 1. Sınıf öğrencilerine eğitimler verildi. Erken yaşlardan itibaren farkındalık ve bilinç oluşturma, afet risklerine karşı temel davranış ile becerilerini kazandırmaya yönelik eğitimleri, minik öğrenciler pür dikkat dinlediler. Eğitimde; sınıf içi oyun ve etkinliklerle afet nedir ve nasıl meydana gelir, deprem öncesinde-sırasında ve sonrasında ki doğru davranış modülleri, deprem zararlarından korunma yolları nelerdir, afet anında nasıl davranmamız gerekir, afet sonrası yapılması gerekenler nelerdir konuları hakkında bilgiler paylaşıldı.