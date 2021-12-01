Mobilya sektörünü teknik gezilerle tanıyorlar

SUBÜ Hendek MYO İç Mekan Tasarımı ile Mobilya Dekorasyon Bölümlerinin öğrencilerine yönelik olarak Adapazarı, Erenler ve Kaynarca’da bulunan mobilya firmalarına teknik gezi düzenlendi.

Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (SUBÜ) Hendek Meslek Yüksekokulu İç Mekan Tasarımı ile Mobilya ve Dekorasyon Bölümlerinin akademisyen ve öğrencilerinden oluşan yaklaşık 75 kişilik ekibe teknik gezi düzenledi. Sakarya Mobilya İmalatçıları Sanayii Sitesi Yapı Kooperatifi (SAMİKOP) Yönetim Kurulu Başkanı Lütfü Sunman ev sahipliğinde yapılan ziyaretlerin ilkinde öğrencilere mobilyacılıkta kullanılan malzemeler tanıtıldı ve kullanım alanları ile ilgili bilgiler verildi.

Ardından üretilen katma değeri yüksek ahşap mobilyalar incelendi. Son olarak ise Kaynarca Mobilya İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nde (KAMOSB) öğrencilerin mesleğe ilişkin soruları cevaplandırıldı. Öğrencilere gezi boyunca Hendek MYO İç Mekan Tasarımı Bölüm Başkanı Öğr. Gör. Sezgin Bıçak, Mobilya ve Dekorasyon Bölümü Başkanı Öğr. Gör. Nurhan Yıldırım, Öğr. Gör. Ahmet Şen ve Öğr. Gör. Hüseyin Üner eşlik etti.