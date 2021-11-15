Öğrenciler Hacivat Karagöz’ü izledi

Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde sahne alan tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, Hacivat Karagöz gösterisini öğrencilerle buluşturdu.

Öğrenciler Hacivat Karagöz’ü izledi
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Adapazarı Belediyesi tarafından düzenlenen kültür sanat etkinliklerinde sahne alan tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, Hacivat Karagöz gösterisini öğrencilerle buluşturdu.

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen kültür sanat etkinlikleri, zengin içerikleriyle beğeni topluyor. Kasım ayı takvimi kapsamında ikinci haftanın ilk programında sahne alan tiyatro sanatçısı Seçkin Bayramoğlu, Hacivat Karagöz gösterisini öğrencilerle buluşturdu. Berna Yılmaz İlkokulunda gerçekleşen programa öğrencileri büyük ilgi gösterdi.

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