Öğrenciler ‘Tarihin Bilinmeyen Yönleri’ söyleyişisinde buluştu

Adapazarı Belediyesi Kültür İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen Aralık Kültür Sanat Etkinliklerinde Prof. Dr. Haşim Şahin, lisesi öğrencileriyle bir araya geldi.

Adapazarı Belediyesi tarafından her ay düzenli olarak gerçekleşen kültür sanat etkinliklerindeki ‘Tarih Buluşmaları’ kapsamında, Prof. Dr. Haşim Şahin, Cumhuriyet Anadolu Lisesi’nde öğrencilerle buluşarak ‘Tarihin Bilinmeyen Yönleri’ başlıklı söyleşi gerçekleştirdi.

Söyleşide konuşan Prof. Şahin, “Tarihçi toplumun her aşamasında karşınıza çıkar. İki konu hakkında herkes konuşur. Birincisi futbol. Herkesin bir fikri vardır. İkincisi tarihtir. Tarih bilimi insanlara kimlik kazandıran bir bilimdir. Toplumlara kimlik kazandırır. Yani bizim bir duruşumuz varsa bunu çevreden değil, geçmiş tarihimiz üzerinden şekillendiririz. Tarih maneviyat ve kimlik kazandırmak içindir. İyi insan olmak için gayret etmeliyiz. Güvenilir ve ahlaklı olmak, kimseye kötü söz söylememek, asla hakaret etmemek, insanı insan olduğu için sevmek, adaletli ve merhametli olmak, gıybetten kaçınmak, dilimize hakim olmak. Bu güzelliklere sahip olmak zorundayız. Biz biz yapan değerlere sahip çıkmak zorundayız” dedi.