Öğrenciler, yeni spor malzemelerine kavuştu

Erenler Belediye Başkanı Fevzi Kılıç, ‘Okul Sporlarını Güçlendirme Projesi’ kapsamında okullar için alınan spor malzemelerinin teslim törenine katıldı.

Başkan Fevzi Kılıç, öğrencilere yönelik çalışmalarda yeni adımlar atılmaya devam edileceğini ifade etti. Gerçekleşen programa Erenler Kaymakamı Günhan Yazar, Erenler Milli Eğitim Müdürü Ayhan Ersoy ve okullardan gelen temsilciler katıldı.

Programda konuşan Başkan Fevzi Kılıç, “Projeyle birlikte öğrencilerimiz derslerinden kalan vakitlerini sporsal faaliyetlerde değerlendirerek zamanlarını en güzel şekilde geçirecekler. Öğrencilerimize yönelik; eğitim, spor ve kültürel alanlarda yeni adımlar atmaya, kendilerini geliştirmeleri için elimizden gelen tüm imkanları sunmaya devam edeceğiz” dedi.

Kaymakam Günhan Yazar ise, “Öğrencilerimiz için düşündüğümüz projeye desteklerinden dolayı İlçe Belediye Başkanımız Fevzi Kılıç’a ve İlçe Milli Eğitim ile İlçe Gençlik ve Spor Müdürlüklerimize teşekkür ediyorum. Birlik ve beraberlik ortamı içerisinde çocuklarımıza yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz. Çocuklarımız için hayırlı olsun” diye konuştu.