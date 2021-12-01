Okul tatil olunca yemekleri sokak hayvanlarına götürdüler

Sakarya Büyükşehir Belediyesi lodos sebebiyle eğitime 1 günlük ara verilen okullarda hazırlanan öğle yemeklerini sokaktaki hayvanlara taşıdı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından şehrin her bölgesinde oluşturulan besleme ve barınma alanlarında sokaktaki canların ihtiyaçları karşılanıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri Şube Müdürlüğü ekipleri, son olarak herkesin takdirini toplayacak bir çalışmaya imza attı. Şiddetli fırtına ve lodos sebebiyle eğitime 1 gün ara verilmesinden sonra okullara ulaşan Büyükşehir ekibi, öğle menüsünde yapılan yemekleri topladı. Yemekhanelerden alınan köfte, patates, pilav gibi yiyecekler besleme alanlarına götürüldü. Sokak hayvanları bugün, öğrenciler için hazırlanan yemeklerle beslendi. Yenikent bölgesinde bulunan Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sokak Hayvanları Geçici Bakımevi yakınlarında, Karaman bölgesinde ve şehrin bazı noktalarında besleme yapan görevliler, hayvanların sevgi gösterileriyle karşılaştı. Oluşturulan ekip beslemeyi gün boyunca sürdürdü, yapılan çalışma herkesin takdirini topladı.

Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada, “Sakarya’nın dört bir yanında sokakta olan canlılarımızın ihtiyaçlarını karşılamak için gayretle çalışıyoruz. Geçici bakımevimiz, hayvan tedavi noktalarımız ve kent genelindeki hayvanlara yönelik hizmetlerimizle Allah’ın bize emanet ettiği dilsiz canlılarımıza daha iyi bir yaşam alanı sunmak için projeler üretiyoruz. Eğitime 1 günlük ara verilmesi konusunda alınan kararın sonrasında okullarımızla iletişim kurarak, çocuklarımız için çıkarılan öğle menüsünü teslim aldık ve besleme alanlarımıza bıraktık. İnşası devam eden Büyükşehir Sokak Hayvanları Rehabilitasyon Merkezi’mizin de hizmete alınmasıyla yaptığımız hizmetleri çok daha iyi bir noktayı taşımayı arzuluyoruz. Sokaktaki dostlarımızın her zaman yanındayız” ifadeleri kullanıldı.