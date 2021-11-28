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Oscar adayı filmin yönetmeni Büyükşehir’in konuğu olacak

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Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri film gösterimi ve söyleşi etkinliği ile devam edecek. 94. Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin adayı olarak yarışacak ‘Bağlılık Hasan’ filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Aslı’ filmi izlenecek, ardından Kaplanoğlu’nun söyleşiyle program sona erecek.

Oscar adayı filmin yönetmeni Büyükşehir’in konuğu olacak
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Sakarya Büyükşehir Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri film gösterimi ve söyleşi etkinliği ile devam edecek. 94. Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin adayı olarak yarışacak ‘Bağlılık Hasan’ filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu’nun ‘Bağlılık Aslı’ filmi izlenecek, ardından Kaplanoğlu’nun söyleşiyle program sona erecek.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kasım Kültür Sanat Etkinlikleri film gösterimi ve söyleşi ile devam edecek. 94. Akademi Ödülleri’nde Türkiye’nin adayı olarak yarışacak “Bağlılık Hasan” filminin yönetmeni Semih Kaplanoğlu sanatseverlerle buluşacak. Etkinlikte bağlılık serisinin ilk filmi olan ‘Bağlılık Aslı’ izlenecek. Moderatörlüğünü Enver Gülşen’in üstleneceği programda 17.00’da film izlenecek, ardından söyleşi ile devam edecek. 29 Kasım Pazartesi günü AKM’de gerçekleştirilecek etkinliğe tüm kültür sanat dostları davet edildi.

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