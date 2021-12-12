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‘Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat’ AKM’de konuşulacak

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Sakarya Büyükşehir Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat’ konulu konferans ile devam edecek.

‘Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat’ AKM’de konuşulacak
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Sakarya Büyükşehir Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat’ konulu konferans ile devam edecek.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Kültür Sanat Etkinlikleri, 13 Aralık Pazartesi günü gerçekleştirilecek ‘Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat’ konulu konferans ile devam edecek. AKM’de saat 19.00’da gerçekleştirilecek olan programa Akademisyen Prof. Dr. Feridun Emecen konuşmacı olarak katılacak. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Prof. Dr. Feridun Emecen’in katılacağı ‘Osmanlı Klasik Çağında Hilafet ve Saltanat’ konulu konferansımıza tüm kültür sanat dostları davetlidir” ifadelerine yer verildi.

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