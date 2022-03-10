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Personellere iş sağlığı eğitimi verildi

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi personellerine, iş yeri hekimleri ve iş sağlığı uzmanları tarafından eğitim verildi.

Personellere iş sağlığı eğitimi verildi
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi personellerine, iş yeri hekimleri ve iş sağlığı uzmanları tarafından eğitim verildi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, hizmet içi personel eğitimlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda, yaklaşık bin personele iş yeri hekimleri ve iş sağlığı uzmanları tarafından ‘İş Sağlığı ve Güvenliği Temel Eğitimi’ verildi. İki hafta boyunca süren eğitimeler de personellere iş güvenliği kanunu hakkında detaylı bilgilendirmeler yapılırken iş kazaları, ergonomi, sağlık güvenliği işaretleri, kişisel koruyucu donanımlar ve iş sağlığı gibi konularda da eğitimler verildi.

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