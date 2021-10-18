Polis denetimlerde ceza yağdırdı

Sakarya’da polis ekiplerinin bir gün içerisinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında toplam 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

Polis denetimlerde ceza yağdırdı
banner3909
banner4336

Sakarya’da polis ekiplerinin bir gün içerisinde gerçekleştirdikleri denetimler kapsamında toplam 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi.

Sakarya Valiliği, İl Emniyet Müdürlüğü sorumluluk bölgesinde 14 Ekim Perşembe günü meydana gelen ve sonucu alınan olayları açıkladı. Sakarya’da bir gün içerisinde polis ekiplerince gerçekleştirilen denetimlerde yapılan toplam 424 işlem neticesinde 199 bin 700 TL cezai işlem uygulanırken, 12 araç ise trafikten men edildi. Öte yandan, aynı gün içerisinde meydana gelen 5 trafik kazasında ise, 3 kişi yaralandı.

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Bandırma’da trafik araçları denetlendi
Bandırma’da trafik araçları denetlendi
  1. BALIKESİR

banner4389

banner4325

banner3841