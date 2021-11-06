Polis, uyuşturucuya geçit vermedi

Sakarya’nın Karasu ilçesinde polis ekiplerince bir ev ve iş yerine yapılan operasyonda 2 kilo 741 gram içime hazır kubar esrar ile 108 kök kenevir bitkisi ele geçirildi. Konuya ilişkin gözaltına alınan 1 kişi çıkarıldığı adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre, Karasu İlçe Emniyet Müdürlüğü’nün uyuşturucuyla mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma neticesinde uyuşturucu madde ekimi ve ticareti yaptığı tespit edilen M.G. isimli şüphelinin evine ve işyerine operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyon kapsamında yapılan aramada içime hazır 2 kilo 741 gram kubar esrar ve 108 kök kenevir bitkisi ele geçirilirken konuya ilişkin şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri sonrasında hakim karşısına çıkarılan şüpheli tutuklanarak cezaevine gönderildi.