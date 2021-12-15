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Sağlık çalışanlarına vefa konseri

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için "vefa konseri" düzenleyecek.

Sağlık çalışanlarına vefa konseri
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanları için "vefa konseri" düzenleyecek.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini sürdürüyor. Vatandaşları birbirinden farklı programlarda bir araya getiren büyükşehir, Aralık Ayı Kültür Etkinlikleri programında sağlık çalışanlarını da unutmadı. Pandemi sürecinde fedakarca çalışan sağlıkçılar için yarın Ziya Taşkent Konser Salonu’nda konser düzenlenecek. Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası tarafından gerçekleştirilecek Sağlık Çalışanlarına Vefa Konseri, saat 19.00’da başlayacak. Programa sağlık çalışanları ve yakınları ücretsiz katılabilecek.

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