Sakarya ADSH dijitalde en üst seviye çıktı

Dijitalleşmede üst seviyeye çıkan Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi (ADSH) Avrupa ve Türkiye’de O-EMRAM Seviye 7 hastane olarak valide edilen tek hastane olarak ödül aldı.

Sağlık Bakanlığı tarafından Antalya’da bu yıl 21’incisi düzenlenen HIMSS Eurasia Sağlık Bilişimi ve Teknolojileri Konferansı ve Fuarına 25 ülkeden 700’ü fiziki olmak üzere bin 500 kişi katıldı. Bilişim teknolojileri profesyonellerini bir araya getiren fuarda sağlık kuruluşlarının geliştirdiği ürünler tanıtıldı. Konuşmaların ardından dijitalleşme başarısı gösteren kamu hastanelerine HIMSS EMRAM seviye 6 ve 7 validasyonu ödülleri verildi.

Sakarya İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı hizmet veren Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Avrupa ve Türkiye’ de O-EMRAM Seviye 7 hastane olarak valide edilen tek hastane olarak ödülünü aldı. Konferansta Sakarya Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi Başhekimi Metin Çoban, Hastanenin HIMSS O-EMRAM Seviye 6 ve Seviye 7 validasyon süreçlerini aktardı. Antalya’da düzenlen programda Sağlık Bakan Yardımcısı Dr. Şuayip Birinci, programa katılan Sakarya İl Sağlık Müdürlüğü Destek Hizmetleri Başkanı Sedat Kaya, Sakarya ADSH Başhekimi Metin Çoban, Başhekim Yardımcısı Nadide Şermin Akdoğan, İl Sağlık Müdürlüğü Bilişim Uzmanı Birsel Esra Biçer ile Bilgi İşlem Personeli Önder Can Kalaner’i tebrik ederek, ödülü taktim etti.

İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Aziz Öğütlü, Sakarya’da Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesini dijitalleşmede pilot hastane olarak belirleyerek bu yönde tüm hazırlıkları ve gelişmeleri özenle takip ettiklerini belirterek, gösterilen başarıyı taktirle karşıladığını dile getirdi. Öğütlü, HIMSS O-EMRAM’ın elektronik sağlık kaydı verilerinin verimli kullanılması, hekimin doğru zamanda doğru tedaviyi uygulamasını ve kurumun kaynaklarının etkin kullanılmasını amaçlayan bir seviyelendirme sistemi olduğunu kaydetti. Öğütlü, diğer hastanelerde dijitalleşme çıtasını yükseltmek için çalışmaların sürdüğünü söyledi. Öğütlü, Sağlık Müdürlüğü Bilgi Sistemleri çalışanlarına, Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi yönetimine, hastanede görev yapan hekim, hemşire ve bilgi işlem personelleri ile hastane personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.