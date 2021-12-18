Sakarya Büyükşehir, 52 araç ve 88 personelle karla mücadeleye hazır

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerde kar yağışı beklentisinin oluşmasından sonra 52 araç ve 88 personelle 24 saat göreve hazır şekilde teyakkuz haline geçti.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi, meteorolojik verilerde kar yağışı beklentisinin oluşmasından sonra görev koordinasyonunu yaptı. Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na bağlı karla mücadele ekibi, araçları ve tam kadro personeliyle teyakkuz haline geçti. İlk etapta, şehir merkezi ve 10 farklı ilçe için araç dağılımı yapıldı. Toplamda 88 personel, karla mücadele için 24 saat göreve hazır halde bekliyor. Aralarında kamyon, greyder, loder, eskavatör ve pikapların bulunduğu toplamda 52 aracın görev yerleri belirlendi. Ekipler, kar yağışının etkili olduğu bölgelerde ulaşımın aksamaması ve vatandaşların olumsuz etkilenmemesi için nöbet tutuyor.

Konuya ilişkin Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Meteoroloji Genel Müdürlüğümüzün yaptığı değerlendirmeler sonucu özellikle kırsal bölgelerde kar yağışı beklentisinin oluşmasıyla birlikte tüm görevlendirmelerimizi yapmış bulunuyoruz. Toplamda 88 personelimiz, olumsuzlukların yaşanabileceği bölgelere müdahale için hazır beklemektedir. İlk etapta şehir merkezi ve 10 farklı ilçe için çalışacak araçlarımız belirlendi. Hemşerilerimizin mağdur olmaması için 24 saat görev başında ve teyakkuz halindeyiz. Toplam 52 araçla göreve hazır bulunuyoruz. Özellikle yolculuk yapacaklar olmak üzere tüm vatandaşlarımızın tedbirli ve dikkatli olmalarını, can güvenlikleri için tüm tedbirleri almalarını rica ederiz” denildi.