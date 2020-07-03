Sakarya'da havai fişek fabrikasında patlama

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlama sonrasında geniş alanda duyulan patlama sesi insanları sokağa döktü. Patlamanın yaşandığı fabrikaya çok sayıda itfaiye ekibi yönlendirildi.

Patlamalar sürüyor

Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan bir fabrikada meydana gelen patlamalar sürerken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Edinilen bilgilere göre, Sakarya'nın Hendek ilçesinde bulunan ve yaklaşık 150-200 kişinin çalıştığı havai fişek fabrikasında patlama meydana geldi. Patlamalar sonrasında bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi. Patlamaların sürdüğü fabrikaya ekipler müdahale etmeye çalışıyor.

Öte yandan 2014 yılında da aynı havai fişek fabrikasında meydana gelen bir patlamada 1 kişinin hayatını kaybettiği 2 kişinin ise yaralandığı öğrenildi.

“İçeride 150 kadar işçi var”

Konu ile ilgili açıklama yapan Hendek Belediye Başkanı Turgut Babaoğlu, “İçeride 150 kadar işçi var. Ölü veya yaralı sayısı hakkında henüz bir bilgi yok. Ekiplerimiz seferber olmuş durumda. Bilgi almaya çalışıyoruz” dedi.

Kızılay'dan patlamayla ilgili kimyasal gaz uyarısı

Kızılay Genel Başkanı Kerem Kınık, havai fişek fabrikasında meydana gelen patlamanın ardından kimyasal gaz uyarısında bulundu.

Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Sakarya'nın Hendek ilçesinde meydana gelen havai fişek fabrikasıyla ilgili kimyasal gaz uyarasında bulundu. Kınık, “Patlamanın yaşandığı bölgeye yakın yerleşim yerlerindeki insanların evlerine girip, kapı ve pencerelerini kapatarak dumanı solumaması gerekiyor. Yoğun duman varsa kapı eşiklerine ıslak havlu koyulabilir. Kimyasal olarak sağlığı olumsuz etkileyebilecek bir gaz” dedi.

İHA

Güncelleme Tarihi: 03 Temmuz 2020, 13:00