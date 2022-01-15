Sakarya tarımına ivme katacak projede sona gelindi

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından tarımsal kalkınma hedefiyle 25 dönüm arazi üzerinde inşası başlatılan Safibey Ürün Toplama Merkezi, üreticiyle tüketicinin buluşma noktası olacak.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehrin tarımsal geleceğine katkı sunacak adımları bir bir tamamlıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin daha önce paylaştığı ve Geyve Safibey Mahallesinde inşa edilen Ürün Toplama Merkezi’nde de sona gelindi. Bölgede gerçekleştirilen çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Yüce, projeyi kısa süre içerisinde tamamlayarak hizmete alacaklarını ve üreticilerin hizmetine sunacaklarını söyledi. 25 dönüm alan üzerinde hayata geçirilen proje üreticiyle tüketiciyi buluşturacak, bölge tarımına katkı sağlayacak.

“Çeşitli ürünlerin yetiştiği bu bölgeye ürün toplama merkezi kazandırıyoruz”

Tarımsal üretimi artırmak, yeni pazarlar oluşturmak ve çiftçiyi desteklemek için atılan adımların kısa sürede meyvesini verdiğini söyleyen Başkan Ekrem Yüce, “Şehrimizin her bir karış toprağı gibi güney bölgemizde mümbit topraklara sahip. Çeşitli ürünlerin yetiştiği bu bölgeye ürün toplama merkezi kazandırıyoruz. Artık son aşamaya geldik. Üreticilerimiz için oluşturduğumuz alanlar tamamlandı. Alanda dolgu üzeri beton çalışmalarını da kısa süre içerisinde tamamlayarak son haline getireceğiz” dedi.

“Üreticinin ve tüketicinin buluşma yeri olacak”

Bölge çiftçisinin yeni bir pazar alanı ile tüketiciyle buluşturulacağını dile getiren Başkan Ekrem Yüce, “Yaklaşık 2 bin metrekarelik bir pazar alanından bahsediyoruz. Projemizi tamamen çiftçilerimizin kullanımına sunarak, tarımsal üretimi teşvik edecek bir çalışmayı bölgeye kazandırıyoruz. Üreticinin ve tüketicinin buluşma yeri olacak olan bu pazarda hedefimiz ürünleri tarladan, sofraya ulaştırmak. İnşallah şehrimizin tarım potansiyelini en iyi şekilde kullanmaya devam edecek, örnek gösterilen şehir konumuna taşıyacağız” diye konuştu.