Sakarya Ülkü Ocakları’ndan İHA’ya ziyaret

Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya İl Temsilciliğini ziyaret etti. Sofuoğlu, gerçekleşen ziyarette 2023 hedefleri ve gelecek projeleriyle ilgili bilgiler aktardı.

Sakarya Ülkü Ocakları Başkanı Soyhan Sofuoğlu ve beraberindekiler, İhlas Haber Ajansı (İHA) Sakarya İl Temsilciliği’ni ziyaret etti. İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan tarafından ağırlanan Sofuoğlu, 2023 hedefleri ve gelecek projeleriyle ilgili bilgiler aktardı. İl genelinde birçok ziyarette bulunduklarını belirten Sofuoğlu, gençler ile çocuklara Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı tarafından yapay zeka teknolojisi de kullanılarak hazırlanan ‘Odak 2023’ eğitim setini hediye ettiklerini belirtti. Sakarya Ülkü Ocakları olarak hiçbir ücret talep etmeden kodlama kursu verdiklerini aktaran Sofuoğlu, imkanları dahilinde tüm öğrencilere destek olmaya çalıştıklarını dile getirdi. Gerçekleşen ziyaret sonrasında Sofuoğlu, İHA Kocaeli Bölge Müdürü Refik Fidan’a teşekkürlerini ileterek ‘Odak 2023’ eğitim setini hediye etti.