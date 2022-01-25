Sakarya Valiliğinden kar yağışı uyarısı

Sakarya Valiliği, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımda öğle saatlerinden itibaren kuvvetli kar yağışı beklenmekte olduğunu duyurarak vatandaşları uyardı.

Sakarya Valiliği, yoğun kar yağışına karşı vatandaşları uyardı. Valiliğin sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “Vatandaşlarımızın dikkatine! Meteoroloji verilene göre ilimizde; bugün öğle saatlerinden itibaren aralıklı, yerel olarak kuvvetli kar yağışları beklenmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir” ifadelerine yer verildi.