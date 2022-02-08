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Sakarya yeni lunaparkına kavuşuyor

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Sakarya Park’ta inşası başlayan yeni lunapark için çalışmalar hızlanırken oyun alanlarının temeli atıldı, kafeterya bölümünün ise demir aksamı montajlandı.

Sakarya yeni lunaparkına kavuşuyor
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Sakarya Park’ta inşası başlayan yeni lunapark için çalışmalar hızlanırken oyun alanlarının temeli atıldı, kafeterya bölümünün ise demir aksamı montajlandı.

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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce’nin Sakarya Park’ta yapılması haberini verdiği yeni lunapark için çalışmalar hızlandı. Oyun alanlarının temeli atıldı, kafeterya bölümünün ise demir aksamı montajlandı. 10 bin metrekare üzerindeki proje eğlence ve sosyal alanlarıyla en kısa sürede hizmete girecek. Park içerisinde eğlence ve adrenalin üzerine tüm oyun grupları yer alacak. Ayrıca, oyun gruplarının yanında sosyal donatı alanları da inşa edilecek ve vatandaşlar, çocukları eğlenirken burada en güzel şekilde vakit geçirecek.

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