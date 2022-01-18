Sakarya’da çöpten üretilen 67 milyon KWh elektrik, 92 bin kişinin enerjisi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sıfır atık hedefiyle yürütülen SEKAY projesi kapsamında geçtiğimiz yıl, 67 milyon 879 bin KWh elektrik çöpten üretildi. Marmara Bölgesi’nin en büyük çevre projesinin bu üretimi, yaklaşık 92 bin kişinin elektrik ihtiyacına karşılık geliyor. Başkan Ekrem Yüce, atıklardan üretilen enerjiyle çevreyi korurken kente ve ülkeye ekonomik fayda sağladıklarını söyledi.

Tüm dünyada geri dönüşüm ve enerji verimliliği konusunun önemi her geçen gün bir kat daha artarken, aynı zamanda çevrenin korunmasını da kapsayan projeler ön plana çıkıyor. Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin hayata geçirdiği Sakarya Entegre Katı Atık Yönetimi Tesisi (SEKAY) projesi çerçevesinde bertaraf edilen atıklardan elektrik enerjisi üretiliyor. 2021 yılı boyunca Sakarya’da tam 67 milyon 879 bin KWh elektrik kentteki çöplerden elde edildi. Saatte 14,04 MW üretim kapasitesine sahip tesiste geçtiğimiz yıl, içerisinde kâğıt, cam, metal ve plastik atıkların bulunduğu 4 milyon 765 bin kilogram atık geri dönüştürülerek büyük kısmı elektriğe çevrildi. Atıklardan gazların toplanmasıyla jeneratör vasıtasıyla 2021’de üretilen elektrik miktarı, yaklaşık 92 bin kişinin meskenlerdeki tüketimine karşılık geliyor.

30 yıllık ihtiyacın karşılanması hedefleniyor

İklim değişikliği eylem planına uygun olarak karbon emisyon salınımını en aza indiren SEKAY, Marmara Bölgesi’nin en büyük çevre projesi olarak gösteriliyor. Tesiste günlük 700 ton atık dönüştürülüyor. Dönüşüme dahil edilen atıkların dışındaki çöplerden ise gübre ve çimento fabrikası yakıtı üretiliyor. Tesiste yakın zamanda faaliyete alınacak 2. lot depolama alanıyla 30 yıllık ihtiyacın karşılanması hedefleniyor.

Doğayla dost ekonomik kalkınma projesi

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çevre dostu enerji üretimini yaygınlaştırmayı amaçladıklarını söyledi. SEKAY projesinin doğayı korurken Sakarya ve Türkiye’ye ekonomik fayda oluşturduğunu dile getiren Yüce, “Ülkemizin örnek şehirlerden Sakarya’ya kazandırdığımız çevre projelerimizin merkezinde insan var. Şehrimizin doğal güzelliklerini korurken ekonomik ve sosyal kalkınma hamleleri gerçekleştiriyoruz. Bu doğrultuda başlattığımız SEKAY projesiyle kentteki atıkları en iyi şekilde muhafaza edip ileri teknolojik uygulamalarla geri dönüşüme kazandırıyoruz. Bu sayede sıfır atık hedefiyle Sakarya’mızın doğasını koruyarak çöplerden enerji üretiyoruz” dedi.