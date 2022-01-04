Sakarya’da gürültü kirliliğine geçit verilmiyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi şehir genelinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek adına denetimlerini sürdürüyor. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında vatandaşlardan gelen talepler ve şikayetler doğrultusunda işletmelerde inceleme ve ölçüm çalışmaları yapılıyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı tarafından şehir genelinde gürültü kirliliğinin önüne geçmek adına yapılan çalışmalar devam ediyor. Bu kapsamda ekipler rutin denetimlerinin yanı sıra vatandaşlardan gelen talepler, şikâyetler doğrultusunda işletmelerde inceleme ve ölçüm çalışmaları gerçekleştiriyor. Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği kapsamında yapılan denetimlerle gürültü kirliliği asgari seviyelere çekiliyor.

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Çevresel Gürültünün Değerlendirilmesi ve Yönetimi Yönetmeliği gereğince denetim ekiplerimiz tarafından 2019-2021 yılları arasında toplam bin 50 adet denetim gerçekleştirilmiş, tespit edilen ve verilen sürelerde giderilmeyen toplam 92 adet ihlale idari yaptırım kararı uygulanmıştır. İşletmelere gürültü kirliliğini önleyici tedbirler hakkında raporlar sunarak çevreye duyarlı ruhsat almalarını sağladık. Bu itibarla; ilimizde çevresel gürültü sebebi ile yaşanan rahatsızlıklara karşı çalışmalarımız devam etmekte olup ALO 153 Çözüm Masasına gelen ihbarlar en kısa sürede değerlendirilmektedir. Bu konuda vatandaşlarımızdan karşılaştıkları olumsuz durumları tarafımıza bildirmelerini önemle rica ediyoruz” denildi.