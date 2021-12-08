Sakarya’da kent genelinde dezenfekte çalışmalarını sürdürüyor

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında şehrin tüm noktalarında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi korona virüs ile mücadele kapsamında şehrin tüm noktalarında çalışmalarını titizlikle sürdürüyor. Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı marifetiyle kamu kuruluşları, otobüs ve tren terminalleri, duraklar, parklar, bulvarlar, ve kamu alanları dezenfekte ediliyor. Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Korona virüsle mücadeleyi şehrin tüm noktalarında sürdürüyor, şehrimizde sağlıklı alanlar oluşturmak için gayret gösteriyoruz. Bu kapsamda; kullanılmış maske ve eldivenlerin ayrı toplanılması adına kamu kurumlarına 148 adet tıbbi atık kutusu bıraktık. Tıbbi atık kutularında biriken atık maske ve eldivenlerin diğer atıklarla karışmadan ayrı taşınmasını sağlıyoruz. İlçelerin muhtelif yerlerine 49 adet dezenfektan standı ve 28 adet tıbbi atık standı konuşlandırarak halkımızın bu alandaki ihtiyaçlarının önemli bir kısmı karşıladık. 650 farklı noktaya da el dezenfektan kutuları yerleştirdik. Tüm hemşehrilerimize tedbiri elden bırakmamalarının önemini hatırlatıyor, sağlıklı günler diliyoruz” denildi.