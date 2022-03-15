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Sakarya’da uyuşturucu operasyonu

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Sakarya’da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya’da uyuşturucu operasyonu
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Sakarya’da uyuşturucu ticaretini önlemek amacıyla gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan bir şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretini önlemeye yönelik çalışma gerçekleştirdi. Polis ekiplerince takibe alınan U.Ç. isimli şüpheli, yapılan operasyon neticesinde yakalandı. Şüphelinin aracında yapılan aramada ise 250 gram metamfetamin ele geçirildi. Emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edilen şüpheli tutuklandı.

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