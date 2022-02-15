Sakarya’dan kardeş şehir Ağrı Taşlıçay’a yardım eli

Kardeş şehir projesi kapsamında Sakarya Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde hazırlanan 700 koli yardım malzemesi Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine dualarla uğurlandı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın (STK) katkılarıyla hazırlanan 700 kolilik yardım tırı, kardeş şehir projesi kapsamında Ağrı’nın Taşlıçay ilçesine gönderilmek üzere yola çıktı. Demokrasi Meydanı’ndan ilçeye doğru yola çıkan ve içerisinde yağ, şeker, un, pirinç, makarna gibi temel gıdaların bulunduğu tır, dualarla uğurlandı. Tırı uğurlamak için meydana gelen Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, dünya genelinde birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’de de kardeş şehirlerin olduğunu belirtti. Kardeş şehirlerin aralarında kültürel paylaşım olduğuna değinen Yüce, mesafenin uzaklığının birlikteliği etkilemediğini belirtti.

“Bizden Ağrı’daki kardeşlerimize selamlar ve muhabbetler götürecek”

Sakarya’dan Ağrı’ya uzanan gönül ve dostluk köprüleri kurduklarını anlatan Yüce, “Ülkemizde 1960’lı yıllarda başlayan kardeş şehir uygulaması her haliyle varlığını sürdürmeye devam ediyor. Kardeş şehir demek birbirinden uzak ancak gönül bağıyla bağlı belediyelerin karşılıklı sosyal, kültürel, ekonomik işbirliği ve desteği demektir. Birliktelik, dostluk, aynı amaca hizmet etmek demektir. Biz de Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak ulusal ve uluslararası ölçekte pek çok kardeş şehir uygulaması yürütüyoruz. Bunlardan biri de malumunuz Ağrı Taşlıçay Belediyesiyle kurduğumuz kardeşlik ilişkisidir. Geçtiğimiz aylarda Kardeş Belediyemiz Ağrı Taşlıçay’a 600 gıda kolisi ve 100 bebek bakım kolisi göndermiştik. Bugün de Sakarya Bakkallar Odasının katkılarıyla kardeş belediyemize 700 gıda kolisi göndereceğiz. Sakarya’dan Ağrı’ya kurduğumuz gönül köprüsünü perçinleyecek olan tırımız, kardeşlerimize ulaşmak için inşallah birazdan yola revan olacak. Bizden Ağrı’daki kardeşlerimize selamlar ve muhabbetler götürecek” dedi.