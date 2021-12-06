Sakaryalı atletizm sporcusu Kıbrıs’ta altın madalyanın sahibi oldu

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, Kıbrıs’ta düzenlenen İkinci Alayköy Maratonu’nda altın madalyanın sahibi oldu.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü atletizm sporcusu 61 yaşındaki Ali Turan, Kuzey Kıbrıs’ta düzenlenen İkinci Alayköy Maratonu’nda 10 kilometrelik etabı birinci bitirerek altın madalyanın sahibi oldu. Bir dizi ziyaret için Kuzey Kıbrıs’ta bulunan Başkan Ekrem Yüce’de maraton yarışlarının düzenlendiği yerde Büyükşehir sporcusu Ali Turan ile bir araya gelerek, başarısını tebrik etti. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin ilk tam maratonu özelliği taşıyan İkinci Alayköy Maratonu 10 kilometre ve 42 kilometre olmak üzere iki kategoride gerçekleştirildi. Büyükşehir atletizm sporcusu Ali Turan, 60 yaş üstü 10 kilometrelik etabı birinci sırada bitirirken genel klasmanda maratonu sekizinci sırada tamamladı. Turan’a birincilik madalyasını Alayköy Belediye Başkanı Hulisi Manisoy takdim etti.