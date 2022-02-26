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Sakaryalı bestekarlar AKM’de sahne aldı

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sakaryalı bestekarlar, en güzel eserlerini dinleyiciyle buluşturdu.

Sakaryalı bestekarlar AKM’de sahne aldı
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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri kapsamında Sakaryalı bestekarlar, en güzel eserlerini dinleyiciyle buluşturdu.

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Sakarya Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı Şubat Kültür Sanat Etkinlikleri Sakarya Tarihi Türk Müziği Topluluğu dinletisi programıyla devam etti. AKM’de gerçekleştirilen etkinlikte Sakaryalı bestekarların en güzel eserlerinin dinleyicilerin beğenisine sunulduğu programa çok sayıda sanatsever katıldı. Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada Şubat Kültür Sanat etkinliklerinin belirlenen takvim kapsamında devam edeceği ifade edilerek tüm sanatseverler etkinliklere davet edildi.

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