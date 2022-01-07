Sakaryalı öğrenciler Türkiye Masatenisi Şampiyonasına katılmaya hak kazandı

Sakarya’nın Kaynarca ilçesinde bulunan Şehit Ömer Akkuş Anadolu Lisesi masatenisi takımı Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı.

Zonguldak’ın Ereğli ilçesinde 13 ilin katılımı ile gerçekleşen Genç Kızlar Masatenisi Bölge elemelerinde Sakarya’yı temsil eden Kaynarca Şehit Ömer Akkuş ‘Kız Masatenisi Takımı’ ilk üç takım içerisine girerek Türkiye Şampiyonasına katılmaya hak kazandı. Antrenörlüğünü Fatih Şaşmaz ve Fatih Topal’ın yaptığı; Tuba Aydın, Senem Atmaca, Damla Duman ve Aleyna Duman’dan oluşan takım gerçekleşen elemelerde performansı ile dikkat çekti. Takım antrenörleri, duydukları gururu dile getirerek, başarıda emeği olan herkese teşekkürlerini ilettiler.